Dodô: "Ci auguriamo di portare altre gioie ai tifosi viola, Rocco nella storia di Firenze con Joe e Astori"

Il terzino della Fiorentina Dodô è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria contro il Bologna.

"Dobbiamo continuare così"

Dodô ha dichiarato: "E' stata una settimana di concentrazione, dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo. Ci auguriamo di portare altre gioie a Firenze".

Il messaggio di Dodô

E riguardo alla dedica della vittoria a Rocco Commisso ha aggiunto: “Mandiamo un messaggio a Rocco e Joe (Barone, ndr) e anche Astori, che fanno parte della storia di Firenze”.