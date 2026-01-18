Dodô: "Ci auguriamo di portare altre gioie ai tifosi viola, Rocco nella storia di Firenze con Joe e Astori"
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il terzino della Fiorentina Dodô è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria contro il Bologna.
"Dobbiamo continuare così"
Dodô ha dichiarato: "E' stata una settimana di concentrazione, dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo. Ci auguriamo di portare altre gioie a Firenze".
Il messaggio di Dodô
E riguardo alla dedica della vittoria a Rocco Commisso ha aggiunto: “Mandiamo un messaggio a Rocco e Joe (Barone, ndr) e anche Astori, che fanno parte della storia di Firenze”.
