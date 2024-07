UFFICIALE: Nuova avventura in prestito in Serie C per un giovane esterno della Fiorentina

Un giovane esterno di proprietà della Fiorentina, dopo una buona stagione trascorsa agli ordini di Galloppa in Primavera, si prepara a un'avventura tra i professionisti. Ufficiale il passaggio di Lorenzo Vigiani alla Pro Vercelli, in Serie C.

Vigiani alla Pro Vercelli

Così il comunicato del club piemontese: “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con la Fiorentina l’acquisizione in prestito del centrocampista classe 2004 Lorenzo Vigiani. Lorenzo è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui è arrivato a vestire la maglia della formazione Primavera nelle ultime due stagioni collezionando 57 presenze arricchite da 1 gol e 4 assist, oltre alla vittoria della Supercoppa Primavera 2022/23 e della Coppa Italia Primavera 2023/24. Benvenuto Lorenzo!”.