Il no alla Fiorentina e poi il calo. Grillitsch sbarca in una neopromossa di Serie A

Florian Grillitsch è pronto a sbarcare in Serie A, con quattro anni di ritardo rispetto a quando fu ad un passo dalla Fiorentina.

Il no ai viola

Nel 2022, l'allora centrocampista dell'Hoffenheim, fu cercato con insistenza da Daniele Pradè per rinforzare la mediana viola. Dopo un lungo tira e molla l'austriaco rifiutò Firenze per passare all'Ajax, dove però non ha avuto fortuna.

Arrivo in Italia

Come riportato da Fabrizio Romano, Grillitsch è pronto a ripartire dal Frosinone, sbarcando così a nel calcio italiano con l'’obiettivo di ritrovare continuità e rilanciarsi in Serie A.