Dopo i pochissimi minuti giocati a Firenze, Andreazzoli perde di nuovo il suo miglior giocatore

Tegola importante per Andreazzoli. Tommaso Baldanzi, dopo essere stato impiegato soltanto nei minuti finali della gara con la Fiorentina, non ci sarà contro l'Atalanta a causa di un problema alla caviglia destra. Un fastidio che si trascinava dietro dall'Under 21 e che evidentemente non è stato ancora risolto. Per lui tribuna al pari di Destro per via di un risentimento muscolare.

Nella formazione toscana avanti ancora dunque Caputo, autore del primo gol azzurro al Franchi, in coppia con Cambiaghi, alle loro spalle a questo punto può esserci Cancellieri. Uno stop non certo di poco conto per l'esperto tecnico dei toscani, reduce dall'impresa di Firenze.