Colpo di scena: Salta la panchina di Gilardino. Già scelto il sostituto

Colpo di scena davvero inaspettato. A poche ore dalla partita contro il Cagliari che potrebbe essere un crocevia davvero importante per la stagione, il Genoa ha deciso di esonerare il proprio allenatore (nonché ex centravanti della Fiorentina), Alberto Gilardino.

A sostituirlo sarà Patrick Vieira, che in Italia c'era già stato, perché aveva giocato con le maglie di Juventus, Inter e Milan. Ha trascorso l'ultima stagione sulla panchina dello Strasburgo in Francia dove però non è stato riconfermato. Esperienze di allenatore le aveva maturate in precedenza nel New York City, nel Nizza e nel Crystal Palace.