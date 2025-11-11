E Gattuso fa infuriare la Fiorentina

Moise Kean, dopo aver saltato l'ultima partita giocata dalla Fiorentina, non sarà parte della comitiva azzurra in questa tornata di partite.

“Non doveva giocare in campo”

Un fatto questo che non è andato molto giù al selezionatore azzurro, Gennaro Gattuso, che ha aperto la polemica con il club viola e secondo il quale, lo stesso Kean non avrebbe dovuto “giocare la partita di Coppa (quella in Conference col Mainz, ndr). L'hanno buttato dentro, ha rischiato e ha preso un colpo dove aveva già fastidio”.

Irritazione viola

Una spiegazione questa, scrive stamani La Nazione, che non è andata a genio e anzi ha fatto arrabbiare la società gigliata, che informalmente ha fatto sapere come Kean fosse stato ritenuto dallo staff medico assolutamente in grado di giocare in Germania.

