Al Via del Mare, un match che vale un pizzico di salvezza per la Fiorentina. E Di Francesco si affida a Sottil

Ci siamo. Un pizzico di speranze per la salvezza della Fiorentina passano oggi anche dal Via del Mare. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ospita l'Udinese lanciata verso un sogno che si chiama ritorno in Europa.

Il Lecce vuole staccare la Fiorentina

I salentini, prima dell'inizio del match a pari punti con la Fiorentina, hanno schierato in campo la miglior formazione possibile, vista l'importanza della partita. Capitan Falcone in porta, Veiga, Gaspar, Gabriel e Gallo per la difesa a quattro. In mediana Ramadani e Coulibaly; sulla trequarti il neo acquisto Gnadelman e sulle fasce l'ex viola Sottil e Pierotti. Davanti un altro innesto del mercato di gennaio, Cheddira.