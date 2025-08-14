Pruzzo: “La Fiorentina con Pioli ha investito più sull’allenatore che sui calciatori. Dzeko ha ancora la qualità per fare la differenza quando scenderà in campo”
L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha toccato vari temi durante un’intervista a Tuttomercatoweb.com, spaziando anche tra alcuni argomenti a tinte viola.
‘Alcune società hanno investito più sull’allenatore che sui giocatori’
“Qualche società ha investito più sugli allenatori che sui calciatori, il Milan con Allegri è una di quelle, così come la Fiorentina con Pioli, la Lazio con Sarri e anche la Roma con Gasperini. Il Como può già lottare per l’Europa”.
‘Mi aspetto che Dzeko possa fare ancora la differenza’
“Vlahovic? Tutto prima o poi si risolverà con la Juventus. La società ha fatto una scelta, lui vorrà giocare e dimostrare di essere un grande attaccante… penso però che verso la fine del mese inizierà un altro mercato e la questione si risolverà. Da Immobile così come da Dzeko mi aspetto che dimostrino ancora una volta di fare la differenza quando saranno chiamati a scendere in campo. Hanno le qualità per poterlo ancora fare”.