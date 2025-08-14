L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha toccato vari temi durante un’intervista a Tuttomercatoweb.com, spaziando anche tra alcuni argomenti a tinte viola.

‘Alcune società hanno investito più sull’allenatore che sui giocatori’

“Qualche società ha investito più sugli allenatori che sui calciatori, il Milan con Allegri è una di quelle, così come la Fiorentina con Pioli, la Lazio con Sarri e anche la Roma con Gasperini. Il Como può già lottare per l’Europa”.

‘Mi aspetto che Dzeko possa fare ancora la differenza’

“Vlahovic? Tutto prima o poi si risolverà con la Juventus. La società ha fatto una scelta, lui vorrà giocare e dimostrare di essere un grande attaccante… penso però che verso la fine del mese inizierà un altro mercato e la questione si risolverà. Da Immobile così come da Dzeko mi aspetto che dimostrino ancora una volta di fare la differenza quando saranno chiamati a scendere in campo. Hanno le qualità per poterlo ancora fare”.