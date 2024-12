Il Venezia fa sudare il Napoli ma alla fine i partenopei la spuntano e vanno ad agganciare l'Atalanta in vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la gara tra Napoli e Venezia, un 1-0 per i padroni di casa dopo una gara giocata in modo intenso da entrambe le squadre.

La cronaca della gara

Il Napoli spreca nel primo tempo: calcio di rigore per i padroni di casa, si presenta Lukaku dal dischetto ma il portiere Stankovic para la sua conclusione. L'estremo difensore del Venezia si rivela decisivo con altri grandi parate nel corso della gara: poi al 79' il subentrato Raspadori scaraenta in porta un pallone messo in area da David Neres, toccato ma non allontanato dalla difesa dei lagunari. Finisce 1-0 per i partenopei.

Come cambia la classifica

Il Napoli con questa vittoria sale così a quota 41 e aggancia l'Atalanta in cima alla classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 41, Napoli 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina* 31, Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 24, Torino 20, Empoli 19, Roma 19, Genoa 19, Parma 18, Lecce 16, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.