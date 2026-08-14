UFFICIALE: Terzic torna in Serie A. E ritroverà la Fiorentina per il suo centenario
Una vecchia conoscenza della Fiorentina ha fatto ufficialmente ritorno in Serie A. Il Frosinone, infatti, si è assicurato l'acquisto di Aleksa Terzic dal Salisburgo. Di seguito il comunicato gialloblù.
Terzic è del Frosinone
Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Fußballclub Red Bull Salzburg per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Aleksa Terzić. Il difensore, classe 1999, arriva in giallazzurro a titolo definitivo. La durata del contratto sarà di tre anni.
Avversario da ex viola per il centenario
Il serbo ritroverà dunque la Fiorentina, per la prima volta da avversario, proprio in occasione del suo centenario. Il Frosinone, infatti, affronterà i viola il 29 agosto, nella seconda giornata di campionato.
💬 Commenti