Richardson al Nizza: c'è l'accordo verbale, palla alla Fiorentina. Ennesimo investimento perso

Escluso dai convocati per la sfida contro il Parma, Richardson è sempre più vicino a dare l'addio alla Fiorentina. Le ultime notizie confermano: la trattativa viaggia molto spedita.

L'accordo verbale

Infatti, come si legge su calciomercato.com, il centrocampista marocchino ha già l'accordo verbale col Nizza, squadra che lui stesso ha definito “la sua squadra del cuore” e “chiaramente la mia priorità” nell'ultima intervista. Adesso, infatti, il classe 2002 starebbe pressando la Fiorentina per liberarlo.

Occhio alla percentuale

Sembra quindi imminente un suo passaggio in Costa Azzurra: ancora ignote le modalità dell'eventuale accordo, ma la Fiorentina dovrà tenere conto del 10% della rivendita che deve al Reims, in caso di cessione. Una plusvalenza - fu acquistato per 9 milioni - sembra a dir poco inverosimile.