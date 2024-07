Un attaccante classe 2005 approda ufficialmente alla Fiorentina... ma solo di passaggio

La notizia era emersa nei giorni scorsi, ma l'ufficialità è arrivata solo adesso. La Fiorentina ha ingaggiato il classe 2005 Jacopo Tarantino, che ha sottoscritto di fatto il suo primo contratto da professionista.

A Firenze… solo di passaggio

L'attaccante era passato dal settore giovanile della Roma alla Primavera dell'Ascoli, aggregandosi poi alla prima squadra che aveva bisogno di un rinforzo in quel ruolo. Per adesso Tarantino entrerà nel gruppo della Primavera di Galloppa, ma è probabile che la Fiorentina scelga di mandarlo in prestito in Serie C.