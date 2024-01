Italiano: "Sappiamo che non è facile ripetere il 2023, ma vogliamo far gioire i tifosi viola. Stiamo ancora crescendo"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, intervistato dal Tgr Rai Toscana, ha raccontato alcuni aspetti interessanti del suo percorso e non solo. Leggete un po' qua:

"Essere arrivati nelle finali è uno stimolo per tutto il movimento italiano: perché vuol dire che il nostro sistema ha giocatori importanti e tecnici che sanno guidare le proprie squadre”.

Poi sulla Fiorentina: “Siamo dentro a tutte e tre le competizioni e vogliamo cercare di arrivare fino in fondo. Sappiamo che non è facile ma è la nostra intenzione: vincere e far gioire il pubblico”.

Infine: “Il mio desiderio è vedere la mia squadra esprimersi sempre nel migliore dei modi, mettere in difficoltà qualsiasi avversario, uscendo sempre dal campo a testa alta, cercando di ottenere sempre il massimo in ogni competizione".