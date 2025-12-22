La giornata di gloria di Ikone: l'ex viola si porta a casa il pallone

Un weekend di gloria assoluto quello vissuto dall'ex attaccante della Fiorentina, Jonathan Ikone.

Il giocatore ha letteralmente trascinato la sua squadra, il Paris FC nella gara dei 32esimi di finale della Coppa di Francia, vinta contro il Raon-L'Etape per 3-0 in trasferta.

Ikone si è portato a casa il pallone della partita perché ha realizzato una tripletta.Il terzo gol però, c'è da dirlo, lo ha realizzato su rigore.