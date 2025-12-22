​​

header logo

La giornata di gloria di Ikone: l'ex viola si porta a casa il pallone

Claudio Tirinnanzi /
Jonathan Ikone

Un weekend di gloria assoluto quello vissuto dall'ex attaccante della Fiorentina, Jonathan Ikone

Il giocatore ha letteralmente trascinato la sua squadra, il Paris FC nella gara dei 32esimi di finale della Coppa di Francia, vinta contro il Raon-L'Etape per 3-0 in trasferta. 

Ikone si è portato a casa il pallone della partita perché ha realizzato una tripletta.Il terzo gol però, c'è da dirlo, lo ha realizzato su rigore. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)