Dura solo ventuno minuti la prima da titolare per Lamptey: Un ginocchio che desta preoccupazione
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Contro il Como, Tariq Lamptey ha fatto il suo esordio da titolare con la Fiorentina.
21 minuti
Purtroppo però, la sua gara è durata solo 21 minuti. Al 18', dopo essere ricaduto su un pallone alto, si è steso a terra. Ha provato a riprendere a giocare ma ha dovuto alzare bandiera bianca tre minuti dopo.
Ginocchio sinistro
Il suo ginocchio sinistro desta preoccupazione. Del resto, l'esterno nato in Inghilterra, ma che ha scelto di giocare per il Ghana, non è nuovo a questo tipo di infortuni. Il suo posto in campo è stato preso da Fortini.
💬 Commenti (7)