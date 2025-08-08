L'Udinese è ancora alla ricerca di un erede di Thauvin: spunta l'idea di portare in Friuli un ex attaccante viola

Dopo la cessione di Florian Thauvin al Lens, attaccante che ad inizio giugno era stato accostato anche alla Fiorentina, l’Udinese dei pozzo è alla ricerca del vero erede del francese. I nomi fatti finora non entusiasmano il popolo friuliano, tanto che nelle ultime settimane la dirigenza bianconera avrebbe studiato un colpo ad effetto, per rilanciare entusiasmo ed ambizioni del club. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Messaggero Veneto l’Udinese avrebbe pensato ad un ex giocatore della Fiorentina.

L'Udinese pensa a Zaniolo per il post Thauvin

Dovendo sistemare il reparto offensivo, che oltre a Thauvin ha visto partire anche Lucca, i bianconeri avrebbero impostato i primi contatti con Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 non ha futuro al Galatasaray e per questo i suoi agenti lo stanno offrendo a destra e manca: non ultima anche la proposta fatta al Bologna, rimandata però al mittente da Sartori. L’Udinese però ci starebbe pensando, anche se il grande problema resta l’ingaggio.

Lo stipendio del giocatore è alto ma non preoccupa. La formula..

Lo stipendio percepito dal giocatore, attorno ai 4 milioni, è decisamente superiore alle possibilità economiche dei friulani, ma questo non sembra fermarli. La dirigenza bianconera infatti sarebbe pronta a trattare con lui, tanto che starebbe pensando di proporre ai turchi un’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, facendosi carico dell’acquisto a fine stagione ad una cifra prestabilita.