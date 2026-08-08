Finisce la telenovela Pellegrini: il centrocampista rinnova per una stagione con la Roma

Finisce in queste ore un'altra telenovela di questo mercato estivo: Lorenzo Pellegrini ha infatti rinnovato con la Roma fino al 30 giugno 2027, con opzione per l'anno successivo. Il precedente contratto del centrocampista era scaduto il 30 giugno, col giocatore che quindi è rimasto svincolato per questi due mesi.

Il comunicato della Roma

Questo il comunicato del club giallorosso: "Lorenzo Pellegrini: la storia continua: la decisione di Pellegrini di accogliere la proposta della società testimonia la profonda condivisione della visione sportiva e dei valori del progetto romanista. Avanti insieme, Lorenzo!"

Pellegrini-Fiorentina, un accostamento sempreverde

Raramente negli scorsi anni abbiamo assistito ad un calciomercato che non vedesse l'accostamento di Pellegrini alla Fiorentina, dovuto ad un rapporto con la piazza capitolina non sempre idilliaco e alla grande attenzione di Daniele Pradé a tutti gli avvenimenti calcistici che avvengono a Roma e dintorni.