Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato il momento attuale in casa Fiorentina, sulle pagine de La Nazione: “Esistono eroi come Gosens, che ci crede davvero, o come De Gea, che con le sue manone ha evitato il peggio. Poi esistono eroi al contrario, tipo Zaniolo con zero palloni toccati. Palladino? A fine gara parla come farebbe Chatgpt: ‘I ragazzi hanno dato tutto’. Forse il problema è questo, non è che ‘tutto’ fosse 'sto granché”.

E aggiunge: “Sicuramente la Fiorentina ci teneva, ma visto che era la prima partita seria di una coppa giocata da tre anni che ha il fascino di un film con Lino Banfi alla notte degli Oscar… c'è ancora tanto da lavorare. Se vuole diventare davvero ambiziosa, deve crescere. E neanche poco”.