Martorelli: "La Fiorentina ha un problema di carattere, guardate Gudmundsson: quello visto in Islanda non è lo stesso visto al Franchi"

Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha avuto modo di commentare il periodo negativo della Fiorentina ai microfoni di Italia 7, in vista della delicata sfida di San Siro contro il Milan.

Sull'avvio di stagione

“Quella della Fiorentina è una situazione che nemmeno il più scettico poteva immaginare, un qualcosa di clamoroso: tutti ci saremmo immaginati un inizio di stagione migliore dopo un mercato che ha visto la conferma di determinati giocatori e l'innesto di altri. Ora deve uscire tutta la bravura di Pioli per far risollevare l'ambiente, penso sia una questione di carattere, di autostima: ovviamente, quando le cose si complicano, diventa tutto più difficile. Ma i presupposti per uscire da questa situazione ci sono".

Su Gudmundsson

“Non credo che manchi personalità a questa squadra, ci sono giocatori che hanno fatto benissimo lo scorso anno: il problema più importante è la testa, guardate Gudmundsson in Nazionale come gioca, è ovvio che il vero Gudmundsson non può essere quello visto a Firenze. Sicuramente nella Fiorentina c'è qualcosa che al di fuori non si riesce a percepire, e Pioli dovrà lavorare sulla testa dei suoi giocatori, credo che vadano toccate le giuste corde”.