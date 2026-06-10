Disastro Under 17: la Fiorentina ne prende cinque a Genova e vede lontanissima la semifinale scudetto
Servirà un'impresa nella gara di ritorno alla Fiorentina Under 17 per centrare la qualificazione alla semifinale della fase scudetto. La squadra di Guberti ha infatti perso 5-2 sul campo del Genoa, allenato da Domenico Criscito.
Un match senza storia
Una partita senza storia in cui i rossoblù si sono portati in vantaggio dopo soli quattro minuti con Consoli, per poi raddoppiare al 22' con Acrocetti. Consoli ha poi segnato una doppietta, impreziosita dalle reti di Saladino e Longobardi. Per la Fiorentina un autorete del difensore genoano Niat e il timbro di Faye, ma il passivo di tre gol rende veramente proibitiva la rimonta nella gara di ritorno al Viola Park.
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