Pancaro lancia l’allarme: “Fiorentina, così rischi un’annata maledetta”

L’ex difensore del Milan Giuseppe Pancaro ha parlato a Tuttomercatoweb della situazione della Fiorentina e delle difficoltà che la squadra viola sta vivendo in questa fase della stagione.

Le parole di Pancaro

Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

“La Fiorentina è ancora lì sotto? Io credo che la preoccupazione debba esserci già da un po’ di tempo. Quando parti con una squadra forte e con ambizioni importanti, ritrovarti in questa posizione della classifica non può lasciarti tranquillo. A volte queste diventano annate maledette, in cui le cose non girano come dovrebbero”.

“Serve reagire subito”

Secondo Pancaro, il rischio più grande è quello di perdere fiducia proprio nel momento più delicato del campionato.