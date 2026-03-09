Pancaro lancia l’allarme: “Fiorentina, così rischi un’annata maledetta”
L’ex difensore del Milan Giuseppe Pancaro ha parlato a Tuttomercatoweb della situazione della Fiorentina e delle difficoltà che la squadra viola sta vivendo in questa fase della stagione.
Le parole di Pancaro
“La Fiorentina è ancora lì sotto? Io credo che la preoccupazione debba esserci già da un po’ di tempo. Quando parti con una squadra forte e con ambizioni importanti, ritrovarti in questa posizione della classifica non può lasciarti tranquillo. A volte queste diventano annate maledette, in cui le cose non girano come dovrebbero”.
“Serve reagire subito”
Secondo Pancaro, il rischio più grande è quello di perdere fiducia proprio nel momento più delicato del campionato.
“Quando i risultati non arrivano, la pressione cresce e diventa difficile ritrovare serenità. La Fiorentina ha qualità per uscire da questa situazione, ma deve reagire subito. In Serie A basta poco per ritrovarsi invischiati in una stagione molto più complicata del previsto”.