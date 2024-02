Nessuno sconto, nessuna mossa incontro a chicchessia. Il Genoa non ha di certo abbassato le pretese (come invece scritto da qualcuno) nelle ultime ore per Albert Gudmundsson.

La valutazione (immutata) del Genoa

La valutazione del suo cartellino, a questo punto in vista della prossima estate, è presto fatta: il club rossoblù lo valuta una trentina di milioni di euro bonus esclusi. Questo senza contare possibili, ulteriori exploit, che il giocatore potrà avere nel corso del girone di ritorno.

Le pretendenti

Secondo La Gazzetta dello Sport, la prossima estate non ci sarà solo la Fiorentina in corsa per l'islandese. La Juventus ha valutato, per ora senza affondare i colpi, anche per motivi di bilancio. Insieme all’Inter, l’altra grande interessata ad Albert, anche se un’eventuale operazione così onerosa richiederebbe un sacrificio economico ad oggi difficile da pensare per i nerazzurri.