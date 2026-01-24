La probabile formazione della Fiorentina: Piccoli si carica sulle spalle il peso dell’attacco viola, ballottaggio a destra per sostituire Parisi

La Fiorentina torna in campo al ‘Franchi’ contro il Cagliari allenato da Fabio Pisacane per proseguire la risalita della classifica dopo la serie di risultati utili ottenuti in queste settimane. Contro i rossoblù tratta di un altro scontro diretto per la salvezza, e per questa partita il tecnico Paolo Vanoli sembra volersi affidare alla continuità.

Cambio sulla fascia destra

In porta ci sarà De Gea, e la difesa a quattro ormai ben rodata sarà composta al centro da Comuzzo e Pongracic, con Dodô e Gosens sulle corsie esterne. A centrocampo intoccabile Fagioli, ai suoi lati dovrebbero agire Mandragora, in ballottaggio con Brescianini, e Ndour. In attacco e destra potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di uno tra Harrison e Solomon, dato che Parisi è fermo ai box per infortunio, mentre a sinistra è pronto Gudmundsson. A fare da prima punta tocca ancora a Piccoli, dato che Kean non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia. Parte dalla panchina il nuovo arrivato Fabbian, pronto subentrare a gara in corso.

La probabile formazione

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour; Fagioli; Mandragora (Brescianini), Harrison (Solomon); Piccoli; Gudmundsson.