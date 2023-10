Il terzino della Fiorentina Michael Kayode ha raccontato un po' della sua avventura in maglia viola a DAZN prima della gara contro il Cagliari: “È un bellissimo periodo per me, prima delle partite l’ansia la sento sempre perché giocare in uno stadio sempre pieno e avanti ai nostri tifosi è bellissimo".

E aggiunge: "Con il mister ho un bellissimo rapporto, sono contento di quanto sto facendo e di quello che lui fa per me. Io continuo a dare il massimo per essere pronto e aiutare la squadra”.