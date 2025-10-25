Altra prestazione da incorniciare per Kayode. L'ex Fiorentina migliore in campo nella super vittoria del Brentford contro il Liverpool

Vittoria da incorniciare in Premier League per il Brentford di Michael Kayode, che ha sconfitto al Gtech Community Stadium il Liverpool con un roboante 3-2.

La partita

La squadra di Andrews ha battuto i Reds grazie ai gol di Ouattara, Schade e Igor Thiago. Inutili le reti di Kerkez e Momo Salah, che non sono mai riuscite a pareggiare i conti.

Kayode tra i migliori in campo

Altra prestazione strabiliante di Kayode, con il terzino ex viola partito ovviamente titolare e che è stato premiato come migliore in campo, risultando il MOTM di questa super vittoria delle Bees. Il Brentford sale così a 13 punti, a sole due lunghezze dal Liverpool in crisi nera.