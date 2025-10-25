Altra prestazione da incorniciare per Kayode. L'ex Fiorentina tra i migliori in campo nella super vittoria del Brentford contro il Liverpool
Vittoria da incorniciare in Premier League per il Brentford di Michael Kayode, che ha sconfitto al Gtech Community Stadium il Liverpool con un roboante 3-2.
La partita
La squadra di Andrews ha battuto i Reds grazie ai gol di Ouattara, Schade e Igor Thiago. Inutili le reti di Kerkez e Momo Salah, che non sono mai riuscite a pareggiare i conti.
Kayode tra i migliori in campo
Altra prestazione strabiliante di Kayode, con il terzino ex viola partito ovviamente titolare e che è stato inserito tra i migliori giocatori in campo e potrebbe essere lui il MOTM di questa super vittoria delle Bees. Il Brentford sale così a 13 punti, a sole due lunghezze dal Liverpool in crisi nera.
