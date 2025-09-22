Amoruso: "Giustamente Pioli ha provato a cambiare. Ma chi entra dalla panchina non può avere quel tipo di atteggiamento..."
In diretta da Radio Bruno Toscana, l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato del momento di crisi della squadra di Pioli dopo la sconfitta interna rimediata contro il Como: “Questa è una squadra alla quale manca la pressione. Non sentono la necessità di doversi fare il mazzo".
“Atteggiamento quasi remissivo”
“Non accetto i quattro giocatori entrati nella ripresa con un atteggiamento quasi remissivo. La differenza la fanno quelli che entrano dalla panchina. Anche Viti, per dire, al primo controllo ha sbagliato e dato la palla agli avversari. Purtroppo, c’è un problema di squadra: la vedo troppo rilassata…”.
Sui cambi di Pioli
“Giustamente ieri Pioli ha cambiato formazione; non andava più bene quello che avevamo fatto nelle partite precedenti.
E infatti nel primo tempo ci sono state quattro palle gol per la Fiorentina. Non mi è piaciuto l’atteggiamento degli attaccanti che in fase difensiva hanno fatto troppo poco. Se vogliono crescere devono capire che la squadra viene prima di tutto”.