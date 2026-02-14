Parole da parte del tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, a Dazn:

"A parte le situazioni tattiche, faccio i complimenti a questi ragazzi. Sappiamo cosa è il Como, sta diventando una big, oggi abbiamo dimostrato che con organizzazione e intensità possiamo fare cose importanti. Però sappiamo dove siamo, tre punti importanti ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Ora abbiamo la Conference e poi un altro scontro diretto importante in casa.

Fagioli? Ho sempre detto, e lo dice anche il campionato, che ha delle qualità importanti. Ho solo detto che può difendere in un modo diverso attraverso le traiettorie, stiamo lavorando tanto a video e sta migliorando tanto. I primi 15 minuti mi ha fatto molto arrabbiare perché è stato saltato facilmente, poi si è ripreso. I gol ce li ha, a volte è un po' pigro a fare le preventive, oggi ci è arrivato. Deve arrivare con più determinazione e cattiveria ma è un ragazzo importante.

Da quando sono arrivato ho cercato di far passare il messaggio della salvezza e come ci saremmo dovuti arrivare. E' stato il passaggio più difficile, non è semplice per una squadra importante come la Fiorentina ritrovarsi a cambiare obiettivi. Noi dobbiamo avere il coraggio di imporci, di giocare, abbiamo le qualità per imporci con la palla. Oggi l'abbiamo fatto bene anche col collettivo, senza palla".