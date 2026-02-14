​​

header logo

Vanoli: "Fagioli mi ha fatto arrabbiare all'inizio, è un po' pigro ma ha qualità importanti. Piedi per terra ma dobbiamo avere questo coraggio"

Redazione /

Parole da parte del tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, a Dazn:

"A parte le situazioni tattiche, faccio i complimenti a questi ragazzi. Sappiamo cosa è il Como, sta diventando una big, oggi abbiamo dimostrato che con organizzazione e intensità possiamo fare cose importanti. Però sappiamo dove siamo, tre punti importanti ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Ora abbiamo la Conference e poi un altro scontro diretto importante in casa.

Fagioli? Ho sempre detto, e lo dice anche il campionato, che ha delle qualità importanti. Ho solo detto che può difendere in un modo diverso attraverso le traiettorie, stiamo lavorando tanto a video e sta migliorando tanto. I primi 15 minuti mi ha fatto molto arrabbiare perché è stato saltato facilmente, poi si è ripreso. I gol ce li ha, a volte è un po' pigro a fare le preventive, oggi ci è arrivato. Deve arrivare con più determinazione e cattiveria ma è un ragazzo importante.

Da quando sono arrivato ho cercato di far passare il messaggio della salvezza e come ci saremmo dovuti arrivare. E' stato il passaggio più difficile, non è semplice per una squadra importante come la Fiorentina ritrovarsi a cambiare obiettivi. Noi dobbiamo avere il coraggio di imporci, di giocare, abbiamo le qualità per imporci con la palla. Oggi l'abbiamo fatto bene anche col collettivo, senza palla".

Segui Fiorentinanews su Google News
💬 Commenti (4)