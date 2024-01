L’allenatore Jacek Magiera, tecnico dello Śląsk Wrocław, ha preso la parola in conferenza stampa alla ripresa degli allenamenti della squadra polacca parlando anche in maniera approfondita della situazione del centrocampista Karol Borys. Il classe 2006 di grande talento in forza al club sul fiume Oder è da tempo nel mirino della Fiorentina, che negli scorsi giorni ha presentato un’offerta ufficiale per il calciatore.

‘Penso che il calciatore partirà per qualche milione di euro’

“Se Borys avrà il via libera per lasciare il club in caso di offerta soddisfacente? La domanda è cosa costituisce un'offerta soddisfacente. Penso che otterrà il via libera per qualche milione di euro. Conosco le informazioni apparse sulla stampa italiana (l’interessamento e l’offerta della Fiorentina- ndr) negli ultimi giorni. Il direttore sportivo mi ha anche presentato un’altra proposta che alla fine potrebbe concretizzarsi”.

Borys in azione con la Polonia

‘Borys ha bisogno di calma ma non lo tratterremo ad ogni costo’

“Stiamo parlando di un ragazzo molto giovane, un diciassettenne che sta appena entrando nel calcio dei ‘grandi’ e ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé. A volte le aspettative delle persone intorno sono molto più alte di ciò che Karol è in grado di fare. Preferirei quindi guardare con più calma al caso di Karol, perché l'aura che si è creata intorno a lui non sembra aiutarlo. Vedremo come si svilupperà la situazione, ma se ci saranno abbastanza soldi sul tavolo da poter investire in ulteriori trasferimenti, sviluppo delle infrastrutture o attività attuali, non tratteremo Karol ad ogni costo”.