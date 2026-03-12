​​

Corriere dello Sport-Stadio: Parisi lancia la sua accusa

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due pagine sulla Fiorentina presenti anche sul Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 10

Sul match di stasera: “Scomoda è la coppa”. Sottotitolo: “Ma in Conference la Viola deve evitare altre brutte figure”. In taglio basso: “Parisi: ”Con Pioli solo 30 minuti in dieci gare". Occhiello: “L'accusa”. 

Pagina 11

Altre dichiarazioni: “Vanoli: ”La testa fa la differenza". Sottotitolo: “Ora la Fiorentina sta bene e le gambe viaggeranno. Serve attenzione sulle preventive”. Infine leggiamo: “Sono appena 7 mila i biglietti staccati”. 

