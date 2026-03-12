Corriere dello Sport-Stadio: Parisi lancia la sua accusa
Due pagine sulla Fiorentina presenti anche sul Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 10
Sul match di stasera: “Scomoda è la coppa”. Sottotitolo: “Ma in Conference la Viola deve evitare altre brutte figure”. In taglio basso: “Parisi: ”Con Pioli solo 30 minuti in dieci gare". Occhiello: “L'accusa”.
Pagina 11
Altre dichiarazioni: “Vanoli: ”La testa fa la differenza". Sottotitolo: “Ora la Fiorentina sta bene e le gambe viaggeranno. Serve attenzione sulle preventive”. Infine leggiamo: “Sono appena 7 mila i biglietti staccati”.
