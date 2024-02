Una buona notizia arriva dal Femminile. E' finito con i tre punti per la Roma il big match della 15esima giornata di Serie A: le ragazze di Spugna continuano a dominare il campionato e si portano a +8 sulla Juventus, seconda in classifica, proprio davanti alla Fiorentina.

L'ex viola Linari ha firmato il tris delle giallorosse, che interessa alla Fiorentina, che ieri ha strappato un pari per 2-2 sul campo del Milan. Adesso le bianconere, ancora seconde, rimangono a un solo punto in più in classifica sulle Viola di De La Fuente, che potrebbe riportare la Fiorentina in Champions League dopo qualche stagione di assenza.