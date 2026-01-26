Arenata la pista Cagliari? Intanto Nicolussi Caviglia attira un'altra pretendente dal nostro campionato
Sembrava essersi arenata la trattativa col Cagliari, che puntava forte su Nicolussi Caviglia: nelle ultime ore, infatti, una nuova pretendente si è inserita alla corsa al regista che, ricordiamo, è ancora di proprietà del Venezia.
Inserimento da una rivale
Lo riporta Gianluca Di Marzio: il classe 2000 sarebbe finito nel mirino del Parma, squadra in lotta per la salvezza che ne vorrebbe acquisire le prestazioni in prestito. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma la permanenza di Nicolussi Caviglia a Firenze ora sembra ancora più lontana.
