Gasperini: "La Roma non vuole rinnovare il contratto di Pellegrini. Se lui trova una nuova sistemazione, credo saranno contenti tutti"

Nella conferenza stampa prima della gara contro il Bologna, il neo allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha chiarito anche la situazione intorno a Lorenzo Pellegrini, centrocampista giallorosso ancora in bilico in questi ultimi giorni di mercato e accostato anche alla Fiorentina.

Le parole di Gasp

“Pellegrini mi sembra sia vicino al recupero. Io sono arrivato che era infortunato, non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché lo chiedete sempre a me e non alla società. La sua situazione che ho visto è chiara: è evidente che la società non ha intenzione di allungargli il contratto, lui ha bisogno di giocare per ambire a Nazionale e ai suoi obiettivi”.

E sul futuro

"Io cerco di chiarire questa situazione che ho ereditato. Non voglio fare polemica. Risolveranno? A me sembra che se lui trova una situazione adeguata è contento di andare via, lui e la società”.