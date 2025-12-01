Corriere dello Sport-Stadio: Fate qualcosa!
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi si concentra sul grande pericolo ‘Serie B’ che aleggia sopra la testa della Fiorentina. Il quotidiano dà ampio spazio alle vicende del post partita.
“Fate qualcosa!” è il titolo in prima pagina. Nell'occhiello il quotidiano scrive: “Salvezza a -5. Una città angosciata. La retrocessione in B un incubo”.
Più che sulle dinamiche di campo il Corriere commenta le scene viste dopo la fine della partita: “Sos Edin, servono i tifosi” e poi “Vanoli di grinta: Tocca a noi”.
