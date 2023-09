Ruggeri: "Avere un allenatore come Gasperini è una grande fortuna. Lavoriamo molto sull'aspetto fisico per gestire gli impegni ravvicinati"

Intervistato da Italpress in vista della partita contro la Fiorentina, l'esterno dell'Atalanta Matteo Ruggeri ha parlato così del suo momento di forma: “Ho iniziato bene il campionato e questa è una cosa fondamentale. Devo tanto a Gasperini, avere un allenatore come lui è una fortuna e mi da tanta forza. Lavora molto sull'aspetto fisico, il che è fondamentale quando hai tante partite ravvicinate”.

E poi: “Giocare nell'Atalanta per me ha un valore speciale, perché qui ho fatto tutta la trafila del settore giovanile. Se sono qui è perché ho avuto il sostegno di persone importanti, dai miei genitori a chi lavora in questo club e mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore".