In Turchia il mercato è ancora aperto e il Fenerbahce potrebbe privare Gasperini di una pedina in vista della Fiorentina

Dopo la sosta la Fiorentina accoglierà al Franchi l'Atalanta, per quella che sarà la quarta giornata del campionato di Serie A. Una rosa, quella a disposizione di Gasperini, ricca di talenti al punto che certi giocatori che fino a poco tempo fa sembravano imprescindibili adesso rischiano di essere estromessi dal progetto.

Uno su tutti Mario Pasalic, titolare alla prima giornata contro il Sassuolo ma sostituito all'intervallo da Gasperini che poi non lo ha più messo in campo. Scelta definitiva o temporanea? Questo ancora non lo sappiamo. Di certo, però, c'è che Pasalic piace a un club europeo che sarebbe pronto a prelevarlo dall'Atalanta nei prossimi giorni.

Stiamo parlando dal Fenerbahce che, secondo Fanatik, vorrebbe rinforzare la propria trequarti sfruttando il fatto che il mercato in Turchia sia ancora aperto. Pasalic è in cima alla lista e i 20 milioni richiesti dall'Atalanta sembrano spaventare fino a un certo punto. Non è escluso che Gasperini si presenti a Firenze con una pedina in meno.