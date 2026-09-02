Corriere dello Sport-Stadio: Un Grosso cambiamento, la Fiorentina si trasforma subito
Due pagine sul Corriere dello Sport-Stadio dedicate alla Fiorentina.
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Apertura per: “La Viola ha fatto tredici” il resoconto sul mercato. E poi: “Rivoluzione a Firenze: con i riscatti si sfonda il tetto dei 200 milioni”. In taglio basso c'è: “Kean: ”Grazie a tutti Martedì ho sbagliato".
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Qui leggiamo: “Fiorentina è un Grosso cambiamento”. Sottotitolo: “Subito col 4-3-3: il primo passo sarà sistemare la linea difensiva Doppio tridente per l’attacco”.
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