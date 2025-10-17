Breda: "Gudmundsson vive di un'anarchia tattica che non tutte le squadre si possono permettere. La Fiorentina..."

L'allenatore e ex compagno di squadra di Stefano Pioli ai tempi della Salernitana Roberto Breda, ha parlato a Sportitalia della situazione in casa Fiorentina, intervenendo anche sui singoli.

L'aspettativa di Firenze

“L'aspettativa a Firenze è sempre molto alta e se parti male è tutto più in salita. La Fiorentina ha una buona rosa in tutti i reparti, ma non ha ancora dimostrato di avere identità. Pioli lavora, ma il tempo stringe”.

Gudmundsson l'anarchico

“In attacco non è facile giocare con Gudmundsson e due attaccanti. L'islandese ha bisogno di libertà, di un'anarchia tattica che poche squadre si possono permettere. La Fiorentina è in una realtà codificata, con allenatori come Italiano o Palladino che avevano tutto bene in mano. Diventa difficile inserire Gudmundsson in contesti così, anche a livello di equilibro".