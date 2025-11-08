Dall'incubo D'Aversa, con Firenze già sul piede di guerra, al sollievo per Vanoli: intanto il ritiro finisce qui

Quando pareva che potesse essere Roberto D'Aversa la scelta della Fiorentina per la panchina, la città aveva già trasmesso il suo sentimento, oltre l'esasperazione per un uomo che negli ultimi anni aveva raccolto solo retrocessioni ed episodi particolari (la testata a Henry del Verona ndr). Fortunatamente si è tornati indietro e si è andati su Paolo Vanoli, una decisione che riconcilia decisamente di più con quella maledetta ricerca di serenità.

L'impatto del nuovo tecnico, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, non può che esser stato superficiale finora ma intanto si è tracciata una linea e domani ci sarà la prima versione di Fiorentina Vanoliana. La missione dell'ex terzino viola è quella di risvegliare e rialzare un ambiente 'catatonico': la fase del ritiro nel frattempo si è conclusa e da domani a Genova si proverà a ritrovare una sorta di normalità.