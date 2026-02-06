Paratici ma non solo: ecco la squadra del nuovo ds della Fiorentina

Si è presentato ieri alla stampa il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, che tra le tante domande a cui ha risposto ha anche presentato la squadra con cui lavorerà a Firenze.

La squadra

Ci sarà ovviamente Roberto Goretti, che da ds passa ad essere il braccio destro del nuovo direttore viola. Insieme a loro ci saranno anche Lorenzo Giani e Moreno Zebi, che ieri erano presenti insieme a Goretti al Viola Park.

I ruoli

Giani sarà il nuovo capo scout della Fiorentina e gestirà e coordinerà le decine di osservatori mandati dalla società viola sui campi di tutta Europa per scovare talenti. Con Paratici da 15 anni, è stato con lui alla Juventus e al Tottenham. Zebi sarà invece il responsabile dell'area prestiti, mantenendo contatti e visite ai giocatori viola che hanno lasciato Firenze a titolo temporaneo. Lo scrive La Nazione.