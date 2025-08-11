L'ex obiettivo di mercato della Fiorentina Sebastiano Esposito ha parlato quest'oggi al termine delle visite mediche svolte con il Cagliari.

Le parole di Esposito

"Sono carico. È stata una bella trattativa e sono contento di essere qua. Ci vediamo allo stadio. Forza Cagliari!", ha dichiarato l'attaccante in arrivo dall'Inter, che ha scelto la squadra sarda dopo il forcing portato avanti anche dal Parma.

Le cifre

Con l'Inter l'accordo finale è stato trovato sulla base di un prestito gratuito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro a cui aggiungere il 40% sulla futura rivendita per cifre superiori ai 4 milioni spesi. Una cifra inferiore rispetto a quelle circolate qualche settimana fa, quando era in ottica viola.