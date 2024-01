Un giro di esterni che ricade su Pierozzi. La Salernitana cerca il sostituto di Mazzocchi dalla Cremonese, che ha strada spianata per il terzino viola

Un grande giro di esterni sul mercato che può toccare anche la Fiorentina; nello specifico, il terzino Niccolò Pierozzi. L'addio del classe 2001, quantomeno a titolo temporaneo, è cosa annunciata. La Viola cerca infatti un altro terzino destro per accompagnare Kayode. Uno degli obiettivi, Pasquale Mazzocchi, ha scelto il Napoli.

Cremonese-Pierozzi, si può fare

La Salernitana ora cerca un sostituto del nuovo giocatore azzurro e, come riporta Tuttomercatoweb.com, punta Leonardo Sernicola della Cremonese, che può dunque tornare in Serie A. Dovesse concludersi la trattativa, i grigiorossi avrebbero la strada spianata per aggiudicarsi Pierozzi.