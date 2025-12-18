Fattori: "La Fiorentina non deve uscire dalla Conference. I giocatori devono dimostrare che sono uomini, Vanoli ha le sue colpe ma..."

Questo pomeriggio l’ex attaccante e allenatore della Fiorentina Sauro Fattori, durante un breve intervento a TMW Radio, ha avuto modo di commentare la situazione attuale della squadra di Paolo Vanoli, con particolare attenzione alla sfida di Conference League di questa sera contro il Losanna.

“Non sono per nulla d’accordo con coloro che sostengono che la Fiorentina debba lasciare la Conference per concentrarsi totalmente sul campionato, è un atteggiamento che non porterebbe a nulla. Oltretutto stiamo parlando della terza competizione europea, in cui i viola hanno già dimostrato di poter dire la loro: alla fine dei conti le partite europee di qui alla fine potrebbero essere poche, e sappiamo quanto questa coppa non sia impegnativa come le più importanti Europa League e Champions League”.

“Non si può dire che la Conference abbia contribuito alla situazione in campionato: perchè privarsene?”

Ha anche aggiunto: “Come abbiamo già capito negli scorsi anni le partite complicate inizierebbero ad arrivare da fine marzo in poi, sostenere che la situazione attuale della Fiorentina sia influenzata anche dalla partecipazione alla Conference sarebbe veramente ingiusto. Adesso l'imperativo di tutti deve essere quello di concentrarsi partita dopo partita, punto. La situazione in campionato può essere ancora risolta, ma si deve affrontare il tutto con un atteggiamento totalmente diverso da quello visto finora”.

“Le responsabilità maggiori sono dei giocatori. Ecco cosa ha sbagliato Vanoli”

Ha poi esortato i giocatori a dimostrare il loro reale valore: “Adesso all’interno dello spogliatoio gigliato devono emergere determinati valori, adesso occorre essere uomini. In questa situazione soltanto i giocatori possono risolvere i problemi della Fiorentina, è una cosa che ripeto da tempo: sono loro le maggiori responsabilità, sono loro che vanno in campo. Sinceramente non riesco a prendermela con Vanoli, anche se i suoi errori li ha fatti. Il fatto che non abbia cambiato niente rispetto a quanto visto in precedenza con Pioli è qualcosa che comunque ancora non riesco a capire”.

“Scambio Gudmundsson-El Shaaawy? Perche non far giocare l'islandese esterno?”

Ha poi concluso commentando una particolare voce di mercato: “Se lo scambio Gudmudsson-El Shaarawy si può fare? Sapete molto bene quello che penso dell’islandese, e che non mi strappo le vene per lui, allo stesso tempo non posso dare un giudizio. Sono dinamiche che decideranno società e Vanoli. Si cercano esterni, ma Gudmundsson lo si fa lavorare da esterno ora, prova a farglielo fare”.