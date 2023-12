Come spesso accade, le analisi di Roberto Pruzzo a Lady Radio si concentrano sull'attacco della Fiorentina. L'ex attaccante viola poi tocca anche altre tematiche nel suo intervento radiofonico.

“La Fiorentina è ad un livello tale che per fare il salto di qualità serve un elemento di altra categoria-ha detto- Dopo Vlahovic solo arrivati solo giocatori di media fascia. Se la società vuole ambire ai primi 4 posti serve un calciatore più forte. Anziché 15 serve spendere 30 e forse non basterebbero neppure per avere garanzie. Il gioco deve mettere i calciatori nelle migliori condizioni per esprimersi, l’allenatore è lì per quello. La Fiorentina è una squadra propositiva, il mio pensiero è che in alcune situazioni sarebbe preferibile concentrarsi di più sulla difesa che cercare di farne uno in più dell’avversario”.

“Laurienté per la Fiorentina? Non alzerebbe la qualità della rosa. Reggio Emilia è un ambiente particolare, non c'è pressione vanno chiamati i giornalisti per andare allo stadio (scherza ndr). Se dovessi fare un nome prendo Berardi, è un calciatore che ti garantisce sicuramente un certo numero di gol. Si andrebbe sul sicuro, gli altri nomi, non ne offrirebbero, vedi Chukwueze del Milan che ancora non è pronto per giocare perchè ha tanto da imparare”.