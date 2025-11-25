Sarri e la Lazio insistono per un centrocampista della Fiorentina. Ipotesi scambio con... un portiere?

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è stato chiaro con Nicolò Fagioli: lo vede come una mezzala di palleggio e crede fortemente nelle sue qualità, ma ora tocca a lui. E già dalla gara contro la sua ex Juve si sono visti i primissimi, timidi segnali.

Fagioli, la Lazio vorrebbe insistere

C'è anche un'altra squadra italiana che sarebbe disposta a credere nel suo talento: la Lazio. Maurizio Sarri tiene d'occhio il classe 2001 da diverso tempo e già era emerso il suo interesse nelle scorse settimane. Questo, in vista del mercato di gennaio e dopo il blocco del mercato estivo biancoceleste, sta continuando a persistere.

Lavoro a uno scambio con… Mandas

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la Lazio vorrebbe intavolare un'ipotesi di scambio con la Fiorentina. I biancocelesti, per Fagioli, avrebbero pronto il giocatore da cedere, ovvero il portiere Christos Mandas, fuori dai giochi vista l'emersione di Provedel. Lo stesso ragazzo avrebbe chiesto di andarsene alla Lazio. Tuttavia la trattativa, per una lunga serie di ragioni -dalla perdita nel ruolo della Fiorentina alla fiducia di Vanoli in Fagioli-, sembra assai complicata.