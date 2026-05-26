Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è stato ospite di Radio Bruno ed ha toccato varie tematiche di casa Fiorentina, a 360 gradi.

‘Vanno venduti più calciatori possibili’

"Prendere Grosso ha dei margini di rischio, che vanno limitati al minimo possibile. Dopo la stagione appena conclusa terrei meno calciatori possibile della rosa della Fiorentina, benché quasi tutti siano più o meno validi. Non dico di svendere, ma ne vanno venduti il più possibile. Tutto ciò che è stata la stagione appena conclusa va tagliato. La finale Scudetto della Primavera? Non mi eccita. Il settore giovanile serve per far uscire i giovani per la prima squadra. Poi magari la Primavera vince e qualcuno sbandiera il risultato come ‘la stagione più bella della storia della Fiorentina’…”

‘Fiorentina e Grosso si sono incontrati a marzo’

"Da quello che esce mi sembra proprio che sarà Grosso il nuovo allenatore viola. Si sono incontrati a marzo con la promessa di riparlarne a fine campionato e noi ora ci siamo. Paratici sta facendo le sue indagini, ma credo che andremo in questa direzione alla fine nonostante abbia valutato anche altri profili. Penso che Paratici farà un piano a lungo termine perché è difficile ripartire al top subito. Mi aspetto un piano di costruzione di due o tre anni puntando sui giovani prendendo spunto dal Como con un ottimo scouting e con dei giovani già nostri. Ci vuole calma e pazienza dando questo gruppo in mano ad un giovane”.