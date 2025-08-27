I convocati della Fiorentina: Kean assenza annunciata, Beltran ancora out ma non è il solo. Piccoli deve attendere

Arrivano i convocati per Fiorentina-Polissya, sfida di ritorno del playoff di Conference League, in programma domani alle 20.00 al Mapei Stadium.

Assente Moise Kean per squalifica dopo il cartellino rosso dell'andata, non convocati Beltran e Bianco, da tempo sul mercato, oltre agli esuberi Barak, Ikone, Infantino e Kouame.

L'attesa di Piccoli

E Piccoli? Il nuovo acquisto della Fiorentina non ci sarà, non essendo in lista UEFA. Il classe 2001 dovrà attendere per fare il suo debutto in viola.

La lista completa

Braschi, Comuzzo, Dodô, De Gea, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Marì, Martinelli, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti