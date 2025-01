Il Corriere dello Stadio ritorna sul possibile futuro di Cristiano Biraghi, ex capitano della Fiorentina che rimane in uscita dalla società viola dopo la decisione di Palladino di metterlo fuori rosa in attesa del mercato.

Al momento però il laterale sinistro è ancora a Firenze in attesa di sistemazione, con il Bologna che potrebbe ritornare su di lui. A Casteldebole però stanno aspettando di capire la volontà di Lykogiannis, seguito dalla Grecia. Nel caso di partenza i rossoblù potrebbero tornare su Biraghi, ma a delle condizioni.

Il Bologna non è disponibile a pagare il cartellino del giocatore alla Fiorentina (Biraghi andrà in scadenza di contratto in estate) e il terzino dovrà ridursi l'ingaggio, visto che i 1,7 milioni attualmente percepiti sono ritenuti esagerati dalla società felsinea.