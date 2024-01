Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio dopo la semifinale di Supercoppa persa dalla Fiorentina contro il Napoli: “Sono contentissimo per il mio assistito Zerbin, un ragazzo d'oro che ieri ha vissuto una serata magica. Il secondo gol è stato veramente splendido. Ho sempre sognato di vederlo in maglia viola, l'ho offerto aala Fiorentina che però non ha mai risposto. Peccato perché Zerbin e Parisi sulla fascia sinistra sarebbero stati tanta roba. Il rigore? Deve esserci uno designato a calciarlo, cascasse il mondo. Non esiste che chi vuole prende il pallone e lo tira".

“Occasione persa”

“Il Napoli ha vinto furbescamente - ha aggiunto Valcareggi - e grazie a qualche singolo in più. Bravo Mazzarri a scegliere la formazione iniziale. C'è da dire che i partenopei sono in una situazione difficile, quindi resta un po' l'amarezza di aver perso una ghiotta occasione”.

“In questa società manca la fiorentinità”

Valcareggi ha poi parlato della proprietà americana: “Che loro siano ospiti è una verità pazzesca. Firenze è sempre stata ospitale con tutti e lo è stata anche con loro, che però non hanno fatto lo stesso. Non è una critica ma semplicemente una constatazione, in questa società non c'è alcun segnale di fiorentinità. Noi siamo campioni di ironia, sarcasmo, tutte cose che questa società non ha e che non si comprano a differenza delle infrastrutture".