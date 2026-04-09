Vanoli: "Per questa gara serviranno coraggio e professionalità. Dobbiamo mettere lucidità e testa anche nei confronti dei tifosi"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Crystal Palace: "Mi aspetto una grande prova. In un gruppo lo spirito deve essere quello che ci ha portato a uscire da quella situazione di bassa classifica. Adesso abbiamo una partita importantissima contro una squadra forte, dobbiamo affrontarla con coraggio e personalità".

Sui giocatori viola

Vanoli ha proseguito: "Nel calcio di oggi la differenza la fanno i centrocampisti. Fagioli ci ha fatto girare tantissimo, Gudmundsson ha le giocate da fare tra le linee, le punte devono attaccare la profondità. Loro queste caratteristiche le soffrono, sono molto fisici".

Su chi parte favorito

E ha aggiunto: "La pressione fa parte di chi vuole ottenere qualcosa di importante. Portare avanti la Conference con lo stato emotivo che avevamo in campionato era difficile, adesso è l'ora di giocare con coraggio. Serve lucidità e testa anche nei confronti dei tifosi, consapevoli che ci sarà anche la gara di ritorno da giocare".